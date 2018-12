Elezioni 2019, la data potrebbe essere domenica 26 maggio. Si sceglierà il nuovo governatore della Regione Piemonte.

Elezioni 2019

Sembra sempre più vicina la conferma di domenica 26 maggio giorno durante il quale gli italiani già saranno chiamati a votare per le elezioni europee. In quell’occasione si potrebbe votare anche il nuovo presidente della Regione Piemonte oltre al rinnovo di varie amministrazioni comunali del novarese come, fra le altre, Castelletto Ticino, Meina, Lesa e Colazza.

Ma la conferma ancora non arriva da Roma dunque occorrerà attendere ancora il Decreto.

Intanto oggi si sceglie il segretario del Pd

Oggi, domenica 16 dicembre, urne aperte in 168 seggi in Piemonte per le primarie per la scelta del nuovo segretario regionale del Pd. Tre i candidati che si contendo la guida del partito: Mauro Marino, Paolo Furia e Monica Canalis.