Il sindaco di Invorio Roberto Del Conte ha firmato la delega dell’assessorato alla cultura a Michela Baratelli, già assessore all’Istruzione e allo sport.

“Sono lieto di poter assegnare questo nuovo incarico a Michela Baratelli –ha commentato il Sindaco- che ha dimostrato in questi tre anni di amministrazione un’importante crescita professionale, raggiungendo risultati eccellenti nei due settori in cui già opera.

Nel 2018 Baratelli ha seguito in stretta collaborazione con me la gestione delle attività culturali del paese, quali, ad esempio, la rassegna teatrale e musicale de “la V stagione”, “notti Sabbatiche”, gli appuntamenti culturali del Natale, dimostrando una spiccata capacità gestionale, organizzativa e di implementazione.

Sono convinto che il suo prezioso contributo nel settore della cultura in collaborazione con la biblioteca comunale, il gruppo storico di Invorio, la Nuova Filarmonica Invoriese e tutte le associazioni che lavorano in ambito culturale e le sinergie con i suoi assessorati all’istruzione e allo sport che coinvolgono Scuola, PEIV e associazioni sportive contribuiranno a portare avanti le progettualità già avviate e raggiungere nuovi significativi traguardi”.