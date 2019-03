Noi per Castelletto sarà la prima lista in corsa per le prossime amministrative di maggio.

Noi per Castelletto: ufficializzato il nome della prima lista civica

Manca ormai pochissimo alla data definitiva in cui dovranno essere presentate le liste in lizza per le prossime elezioni amministrative e qualcosa di concreto comincia a muoversi. Giovedì 28 febbraio è stato ufficializzato il primo nome di una lista civica nuova e non legata ai nomi di attuali consiglieri comunali. Il nome della nuova formazione politica, i cui referenti sono Giorgio Pierucci, Davide Perrini e Cristina Montana Lampo, si chiamerà “Noi per Castelletto”

“Siamo aperti al dialogo”

“Nasce oggi la nuova lista civica “Noi per Castelletto” – scrivono i responsabili in un comunicato – un gruppo di persone della società civile che si propone di migliorare la qualità della vita facendo rinascere Castelletto sopra Ticino ormai trascurata da troppo tempo. Queste le prime parole con le quali ci esponiamo davanti agli elettori per le prossime amministrative. “Per una Castelletto sopra Ticino, Sicura, Attiva e bella da vivere”. Se anche voi come noi non siete soddisfatti dell’operato di questa amministrazione (vedi pulizia strade, senso di sicurezza, tutela delle piccole realtà commerciali, disattenzione verso i più deboli ) non potete non dare il vostro importante contributo. Siamo pronti al dialogo con le forze politiche e società civile che condividono il nostro pensiero. Scrivi alla mail: noipercastelletto@libero.it o visita la nostra pagina Facebook “Noi per Castelletto”.