Primarie Pd: domenica 3 marzo si vota anche in comune ad Arona. La scelta è fra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

Primarie Pd

“Il 3 marzo 2019 è una giornata importante per il futuro del Partito Democratico e per la democrazia italiana in cui ci si auspica che ogni cittadino, che si riconosca nella proposta politica del PD, sia motivato a recarsi a votare per dare il proprio contributo attivo al cambiamento e al rinnovamento”.

Le primarie, aperte a tutti i cittadini iscritti al PD e non iscritti, avranno il compito di individuare il Segretario Nazionale che sarà alla giuda del Partito Democratico ed eleggere i nuovi membri dell’assemblea nazionale; il confronto sarà fra i tre candidati: Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

I dettagli

Per poter votare è necessario esibire il proprio documento di riconoscimento, la propria tessera elettorale e pagare un contributo simbolico di 2,00 €.

Gli iscritti al PD non sono tenuti a pagare i 2,00 €.

L’appuntamento del 3 marzo 2019 per i cittadini di Arona-Dormelletto e Oleggio Castello sarà presso il comune di Arona, sito in via San Carlo n. 2, dalle ore 08.00 alle 20.00.