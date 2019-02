Rivoluzione fiscale, proposta di legge di Gusmeroli, Bitonci e Garavaglia: “Recuperare l’evasione per pagare tutti di meno”.

Negli ultimi giorni il sindaco di Arona e onorevole Alberto Gusmeroli è salito alla ribalta di tutte le cronache nazionali. Il motivo? Quella che è stata definita una vera e propria “rivoluzione fiscale”.

Ed è lo stesso Onorevole ad illustrarcela nel dettaglio.

Nasce dalla mia esperienza di Commercialista e dallo scambio di idee con Garavaglia e Bitonci i due Sottosegretari all’economia. Come ho messo nella relazione accompagnatoria nasce anche dal fallimento di tutte le politiche fiscali di controllo, per recuperare il sommerso (nero). Più aumenti la tassazione ad una persona più quella cerca di evadere. Quindi bisogna ridurre la tassazione e anche in modo elevato. Il problema è non creare buchi di bilancio.

Semplice! Decorrerebbe dal 2020 e prende a base il reddito del 2019 maggiorato dell’ISTAT (per non far perdere gettito allo Stato). Sul reddito in più nel 2020 rispetto al 2019+Istat si paga solo il 15% senza contributi inps, senza addizionali comunali e regionali o Irap: solo il15% e vale per tutti: dipendenti, pensionati, imprese piccole e grandi, cooperative… tutti.

In più abbiamo messo un’ulteriore agevolazione: se dichiari il 10% in più dell’anno precedente non hai controlli con l’eccezione se hai commesso frodi fiscali o reati.

In questo modo chi evade non avrebbe più lo stimolo all’evasione perché emergendo il reddito pagherebbe solo il 15% e lo Stato aumenterebbe fortemente il gettito con la possibilità di far pagare a tutti meno e magari aiuterebbe anche la sterilizzazione delle clausole Iva.