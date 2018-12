Vigliarolo lascia il suo posto nella giunta guidata dal sindaco Giovanni Grazioli. Al suo posto subentra Nicola Arlunno.

Vigliarolo lascia la carica di vice

Rimpasto di giunta tutto interno nell’Amministrazione di Pombia. E’ dei giorni scorsi, precisamente di martedì 20 novembre infatti, la notizia della decisione di Davide Vigliarolo di lasciare l’incarico di vicesindaco nella giunta guidata dal primo cittadino Giovanni Grazioli. Vigliarolo ha quindi rimesso le sue deleghe “per sopraggiunti impegni di lavoro”, come scrivono dal Comune in una nota ufficiale.

Ecco i nuovi incarichi nella giunta

A sostituirlo ora sarà l’assessore Nicola Arlunno, che assumerà la carica di vicesindaco e le deleghe da assessore per quanto riguarda bilancio, lavori pubblici e viabilità, comunicazione e rapporti con i cittadini. L’altro assessore, Stefano Melone, si occuperà invece di cultura, istruzione e socio assistenziale. Vigliarolo, dopo aver incassato i ringraziamenti ufficiali del sindaco per quanto fatto in questi anni, ha annunciato comunque la decisione di rimanere nel consiglio comunale pombiese “per continuare a collaborare per il bene della comunità pombiese”.