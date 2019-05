Il ministero della salute ha ritirato dal commercio i tramezzini salmone e maionese per presenza di Listeria monocytogenes.

Tramezzini salmone e maionese ritirati per rischio microbiologico

Il ministero della salute continua la sua attività di controllo dei prodotti alimentari per la salvaguardia della salute pubblica. Il 25 aprile ha infatti provveduto al ritiro dal mercato dei tramezzini salmone e maionese venduti dalla catena Penny Market per rischio microbiologico: i lotti interessati dal ritiro contenevano infatti Listeria monocytogenes. I lotti interessati sono prodotti da Due A.A. e venduti dalla catena Penny Market per la presenza di Listeria monocytogenes. Le confezioni interessate sono vendute in formato da 140 grammi (due tramezzini), con i numeri di lotto 9455 1 e 9455 2 e la data di scadenza 13/05/2019. I tramezzini richiamati sono stati prodotti dal Laboratorio Gastronomico Due A.A. Srl nello stabilimento di via Galvani 5/7 a Sedriano, in provincia di Milano.