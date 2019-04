Il primo appuntamento playoff per la Igor Volley sarà con il Bisonte Firenze. La formazione di coach Barbolini incontrerà la formazione che ha battuto nettamente già in regular season. Sfida fra seconda e settima, una posizione che le novaresi avevano già blindato con un turno di anticipo e così il ko netto contro Casalmaggiore ai fine della classifica non ha avuto alcun valore. Si comincia fra sette giorni esatti, domenica 7 aprile sul campo della squadra toscana.

Prima però le novaresi sono chiamate a un altro impegno: giovedì sera, 4 aprile sfida in Turchia contro il Vakifbank.